Обвиненная во вмешательстве в выборы США россиянка объяснилась

Россиянка Елена Хусяйнова прокомментировала обвинения во вмешательстве в выборы в США, передает ФАН.

Она рассказала, что является «простой русской женщиной» и работает главным бухгалтером Федерального агентства новостей.

«Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю. Поэтому я была потрясена, когда услышала, что это я, простой российский бухгалтер, выбрала американцам президента, и скоро буду выбирать им депутатов», — объяснила Хусяйнова.

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Минюст США обвинил гражданку России в попытке вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Ее подозревают в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США».

В посольстве России не удивились выдвинутым США обвинениям против россиянки.