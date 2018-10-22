Лавров и Болтон обедают в особняке МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встреча главы МИД Сергея Лаврова и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона проходит в особняке МИДа в Москве. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«В особняке МИД началась встреча Сергея Лаврова и Джона Болтона в формате рабочего обеда», — написала Захарова.

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Она также выложила фотографию, на которой видно, что во встрече также принимают участие заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Игорь Моргулов, а также посол США Джон Хантсман.

Ранее Патрушев и Болтон провели переговоры в Москве.