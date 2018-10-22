В Москве началась встреча Патрушева и Болтона

В Москве началась встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы российско-американских отношений, в том числе дальнейшие шаги США по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

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В ходе визита в Москву Болтон также планирует встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что во время визита Болтона могут обсудить подготовку встречи Путина и президента США Дональда Трампа.