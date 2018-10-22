Замглавы МИД России рассказал о назначении нового посланника ООН по Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что вопрос о назначении спецпосланника ООН по Сирии решает генсек Организации Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме этого, по словам замглавы МИД России, кандидатура будет согласована с властями Сирии.

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«Вопрос решает генеральный секретарь по согласованию, естественно, с сирийским правительством», — сказал Богданов.

Он отметил, что в качестве кандидатов «называют разные имена».

Ранее специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал срок своей отставки.