Патриарх Кирилл обвинил в расколе Константинопольский патриархат
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей, передает РИА «Новости».
По его словам, Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками.
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Патриарх Кирилл также отметил, что решение Синода РПЦ поддерживает большинство верующих.
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ).