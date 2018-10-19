Патриарх Кирилл обвинил в расколе Константинопольский патриархат

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей, передает РИА «Новости».

По его словам, Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками.

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Патриарх Кирилл также отметил, что решение Синода РПЦ поддерживает большинство верующих.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ).