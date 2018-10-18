Путин назвал страх плохим методом управления

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал страх плохим методом управления.

По словам главы государства, страх в качестве способа управления ненадежен, и лучше всего использовать в качестве такого способа убеждение и положительную мотивацию.

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«Нужно, чтобы люди, с которыми ты общаешься, с которыми коммуницируешь, — нужно, чтобы это была совместная работа. Невозможно допустить отрыва от тех, кто принимает решение, от тех, кто должен что-то выполнять», — сказал Путин.

Ранее российский президент ответил на вопрос, не страшно ли ему.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на «Валдае».