Путин ответил на вопрос, не страшно ли ему

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Валдай» ответил на вопрос ведущего, не страшно ли ему.

Президент переспросил, почему ему должно быть страшно.

Ведущий пояснил, что президент России — «один из трех человек, на которых лежит ответственность за мир».

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«Нет», — ответил Путин.

Он пояснил, что страх — это обратная сторона естественного для любого человека инстинкта самосохранения.

«Если взялся за какую-то работу, нужно заранее понять с чем она связана», — отметил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.