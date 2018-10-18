Путин: Россия сохранила государственность Сирии
Президента России Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что России удалось сохранить государственность Сирии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Путин отметил, что Россия нанесла огромный урон террористам в Сирии. Действиями в Сирии, Россия в целом добилась поставленных целей.
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«Мы нанесли колоссальный ущерб терроризму и уж точно кардинально изменили ситуации у нас дома, в России»,— отметил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.