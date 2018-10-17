Захарова рассказала о новых инсинуациях «для поддержания тонуса русофобов»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отвергла обвинения в причастности российских спецслужб к кибератаке на британский телеканал Islam Channel, передает РИА «Новости».

«Вслед за нагнетанием истерики вокруг дела Скрипалей и бесконечных вбросов, например, была очередная история по ливийскому сюжету, и для поддержания тонуса русофобов нужны новые, дополнительные инсинуации. Российское посольство в Лондоне напрямую обсудило прозвучавшие обвинения с руководством канала и выяснилось, что взлом компьютеров там имел место в 2015 году и повлек за собой пропажу информации из архива Islam Channel», — сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что после пяти месяцев расследования, представители британских спецслужб заявили, что телеканал стал жертвой атаки хакеров, скорее всего «организованной государством», не уточнив само государство.

«Руководство телеканала узнало о российской версии лишь в начале октября лишь из средств массовой информации… Руководство канала было удивлено этими публикациями», — добавила она.

По словам Захаровой, позиция России о непричастности к произошедшему была воспринята с пониманием «всей бессмысленности и абсурдности инсинуаций».

Ранее СМИ сообщили, что Британия готова нанести киберудар по России‍.