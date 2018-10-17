Ведущая Fox Business раскритиковала Трампа за встречу с Путиным

Ведущая Fox Business Триш Реган раскритиковала президента США Дональда Трампа за его поведение на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Mediaite.

Во время интервью ведущая спросила, почему Трамп не был достаточно жестким во время интервью. Президент ответил, что если бы он вел себя жестче, то его раскритиковали бы и за это.

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«Я мог бы установить очень хорошие отношения с Россией...[они] были бы хорошей вещью, не плохой», — подчеркнул Трамп.

Он также рассказал, что во время встречи потребовал от Путина прекратить вмешательство России во внутриполитические дела США, если оно имело место.

Ранее сообщалось, что Трамп объяснил причину плохих отношений США и России.