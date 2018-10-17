Трамп снял с себя ответственность за поражение республиканцев на будущих выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах в ноябре 2016 года, то он не признает в этом своей вины. Свое мнение он выразил в интервью Associated Press.

При этом Трамп посчитал, что республиканцы покажут себя «хорошо» на будущих выборах. Американский лидер также подчеркнул, что он «помогает людям», поэтому даже если республиканцы потерпят поражение, это не окажет негативного воздействия на его президентство.

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«Не думаю, что кто-нибудь [из президентов США] когда-либо оказывал такое же влияние [что и я]», — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что более половины американцев готовы проголосовать за демократов.