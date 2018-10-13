Небензя отказался говорить о «секретном» прощальном подарке для Хейли
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал говорить, что он хочет подарить уходящему в отставку постпреду США Никки Хейли. Слова представителя передает РИА «Новости».
Ранее Небензя обещал сделать Хейли прощальный подарок.
«Это секрет», — вновь заявил Небензя.
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Он объяснил свое молчание тем, что Хейли «пока не ушла».
Данное заявление российский постпред сделал во время открытия поклонного креста на православном кладбище в Форте Росс в штате Калифорния.