Небензя отказался говорить о «секретном» прощальном подарке для Хейли

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал говорить, что он хочет подарить уходящему в отставку постпреду США Никки Хейли. Слова представителя передает РИА «Новости».

Ранее Небензя обещал сделать Хейли прощальный подарок.

«Это секрет», — вновь заявил Небензя.

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Он объяснил свое молчание тем, что Хейли «пока не ушла».

Данное заявление российский постпред сделал во время открытия поклонного креста на православном кладбище в Форте Росс в штате Калифорния.