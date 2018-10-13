Порошенко нашел украинские «бренды», от которых «корчит Москву»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в возглавляемой им стране есть «бренды», которые вызывают раздражение в Москве. Об этом украинский лидер написал в своем твиттере.

По его словам, в данный момент есть три украинских «бренда», от которых «корчит Москву».

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«Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь», — написал Порошенко.

Украинский президент не объяснил, почему, по его мнению, перечисленные им организации вызывают раздражение в Москве.

Ранее Порошенко объявлял победу над «московскими демонами».