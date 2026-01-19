Размер шрифта
Большинство россиянок не стали бы начинать отношения с мужчиной, живущим с родителями

ВЦИОМ: 70% женщин не стали бы строить отношения с мужчиной, живущим с родителям
Семь из десяти россиянок не стали бы начинать отношения с мужчиной 30–40 лет, который продолжает жить с родителями. Такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса, передает РИА Новости.

При этом 16% опрошенных женщин ответили, что скорее вступили бы в такие отношения. Среди мужчин менее половины респондентов смутила бы женщина в аналогичной ситуации, однако 39% заявили, что не стали бы строить с ней отношения.

Эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак отметила, что в российском обществе взросление происходит довольно рано по сравнению с мировыми трендами.

До этого сообщалось, что две трети, или 67% россиян, считают неприемлемой разницу выше 10 лет между партнерами. 33% опрошенных считают ненормальной разницу выше пяти лет, еще треть допускает разницу в возрасте до десяти лет. При этом только 20% участников исследования считают неважной разницу в возрасте.

Ранее в России предложили выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР. 

