Названа самая большая угроза для экономики в 2026 году

Трепольский: уход зарплат в тень — самая большая угроза для экономики в 2026 году
«Газета.Ru»

Самая большая угроза в новых экономических реалиях, в условиях повышения налоговой нагрузки — уход зарплат в «тень», сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Прогрессивная шкала налогообложения, которая в 2026 году будет пятиступенчатой (в зависимости от дохода от 13 до 22%), будет толкать бизнес к выдаче зарплат россиянам в конвертах. Если фонд оплаты труда (ФОТ) «посереет» хотя бы на 10%, то финансовая дыра в Социальном фонде РФ вырастет кратно. Это прекрасно понимают российские власти. Они делают все возможное, чтобы усилить контроль за зарплатными фондами, при этом к процессу подключены не только профильные структуры Федеральной налоговой службы и силовики, но и исполнительные органы власти в регионах, где повсеместно создаются межведомственные комиссии», — отметил Трепольский.

Однако, по его словам, такое давление на предпринимателей может вызвать обратный эффект и спровоцировать лавину закрытий предприятий в 2026 году.

Главный вызов для финблока правительства — нащупать правильный баланс, избежав пресловутых перекосов по модели «одно лечим, другое калечим», заключил Трепольский.

