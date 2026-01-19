Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Гватемале из-за всплеска преступности ввели чрезвычайное положение

Президент Гватемалы Аревало ввел в стране чрезвычайное положение на 30 дней
Cristina Chiquin/Reuters

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о  введении на 30 дней чрезвычайного положения на  всей территории страны в  связи с  резким ростом преступности. Об этом сообщает гватемальское телевидение.

Глава республики в обращении к нации подчеркнул, что целью введенного чрезвычайного положения является защита и безопасность граждан. По словам Аревало, для борьбы с бандами будет задействована вся мощь полиции и  армии.

Президент Гватемалы отметил, что власти страны не  намерены идти на  уступки криминальным структурам и  продолжат жесткие действия по  восстановлению правопорядка. Аревало пояснил, что всплеск насилия стал ответом банд на  действия властей по  восстановлению контроля над тюрьмами, где ранее произошли массовые бунты и  захват заложников.

Глава государства заверил, что чрезвычайное положение не затронет повседневную жизнь граждан, работу государственных и  частных учреждений, а  также свободу передвижения населения.

18 января сообщалось, что заключенные одновременно устроили бунт в трех тюрьмах Гватемалы и взяли в заложники 46 человек.

Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653113_rnd_1",
    "video_id": "record::c02e8a04-6ab6-4d00-91cd-3cba2025c18b"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+