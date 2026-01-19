Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Правительство поддержало законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

Кабмин РФ поддержал законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Правительство России без замечаний поддержало законопроект, который направлен на защиту участников специальной военной операции (СВО) от сокращений на работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина на соответствующую инициативу.

«Правительство РФ поддерживает законопроект», — сказано в документе.

До этого члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили законопроект, направленный на защиту от сокращений на работе граждан, призванных на военную службу во время мобилизации или заключивших контракт во время проведения СВО.

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ, регулирующую социальные гарантии при сокращении штата. Сейчас предусмотрен механизм приостановки трудового договора для работников, проходящих службу, с правом вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после демобилизации.

Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает предоставление ветеранам СВО приоритетного права на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата. Документ также указывает, что текущая редакция статьи 179 не распространяет меры социальной защиты на работников, возвращающихся к прежнему работодателю после службы, а также на сотрудников, направленных в войска Нацгвардии в период мобилизации.

Ранее в российском правительстве рассказали, где чаще всего работают ветераны СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653107_rnd_5",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+