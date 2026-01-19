Правительство поддержало законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

Кабмин РФ поддержал законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе

Правительство России без замечаний поддержало законопроект, который направлен на защиту участников специальной военной операции (СВО) от сокращений на работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина на соответствующую инициативу.

«Правительство РФ поддерживает законопроект», — сказано в документе.

До этого члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили законопроект, направленный на защиту от сокращений на работе граждан, призванных на военную службу во время мобилизации или заключивших контракт во время проведения СВО.

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ, регулирующую социальные гарантии при сокращении штата. Сейчас предусмотрен механизм приостановки трудового договора для работников, проходящих службу, с правом вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после демобилизации.

Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает предоставление ветеранам СВО приоритетного права на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата. Документ также указывает, что текущая редакция статьи 179 не распространяет меры социальной защиты на работников, возвращающихся к прежнему работодателю после службы, а также на сотрудников, направленных в войска Нацгвардии в период мобилизации.

