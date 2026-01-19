Размер шрифта
Жители Киева пожаловались на обман властей с отоплением домов

Жители Киева обвиняют власти в сокрытии реальной ситуации с отоплением домов
Gleb Garanich/Reuters

Жители Киева жалуются на то, что официальные отчеты о восстановлении отопления в домах не соответствуют реальности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По утверждению мэрии, без тепла остаются около 50 зданий. Однако, как пишет издание, во многих домах, которые власти уже включили в список «обеспеченных отоплением», батареи еле теплые и не могут поддерживать нормальную температуру в квартирах.

До этого агентство Reuters сообщило, что мэр Киева призвал местных жителей по возможности покинуть город, поскольку он имеет лишь около 50% необходимого объема электроэнергии. Как сказал Кличко, столица Украины столкнулась с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года.

Блэкаут в Киеве продолжается уже несколько дней. На этой неделе министерство энергетики Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Глава ведомства Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве во время блэкаута смягчили правила комендантского часа. 

