В Воронежской области сбили 24 беспилотника

В течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Воронежской области 24 беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он пояснил, что беспилотные летательные аппараты были обнаружены и уничтожены над тремя районами и одним городским округом области.

По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор объявил об отбое опасности атаки беспилотников в регионе.

15 января стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью украинский беспилотник.

12 января мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Воронеже зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. Повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома, и, по предварительным данным, 86 автомобилей.

Ранее в одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА.