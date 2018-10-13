В Госдуме обратили внимание ООН на данные о применении в Сирии белого фосфора

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин полагает, что в случае случае подтверждения сообщений о нанесении коалицией авиаудара в Сирии с применением запрещенного белого фосфора необходимо будет организовать разбирательство с привлечением ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА «Новости».

При этом депутат подчеркнул, что сведения о применении белого фосфора при авиаударе требуют дополнительного подтверждения.

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«В случае ее подтверждения, безусловно, нужно немедленно, когда информация получена, направить соответствующие заявления в ОЗХО, чтобы провели соответствующее служебное расследование, вынести вопрос на Совет Безопасности ООН», — сказал Швыткин.

По мнению политика, данный инцидент является «грубым попранием прав граждан» Сирии и угрожает стабильности и безопасности в мировом пространстве.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило об авиаударе сил коалиции по Сирии с применением запрещенного белого фосфора.