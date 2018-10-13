Пушков увидел в словах украинского министра «маниакальный бред»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал маниакальным бредом предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». Об этом политик написал в своем аккаунте в твиттере.

По его словам, подобные заявления украинской стороны имеют уже не политический, а психиатрический характер.

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«Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы «брать автоматы»... Их авторам можно сказать лишь одно: аптека — за углом, консультация у психиатра — третий дом справа», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Омелян предложил украинцам «завоевать Москву».