Песков прокомментировал причины аварии «Союза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал причины аварии с ракетоносителем «Союз МС-10», передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в настоящее время дать заключение о причинах чрезвычайной ситуации с «Союзом» невозможно. Он отметил, что в причинах произошедшего будут разбираться специалисты из компетентных органов.

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«Сейчас невозможно дать какие-то заключения. Он (вице-премьер Юрий Борисов) сказал, что будут соответствующие органы сейчас работать разбираться, что произошло», — сказал Песков.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получит всю необходимую информацию в связи с аварией ракеты-носителя «Союз МС-10».