National Review рассказал о новом треугольнике Киссинджера «Россия-США-Китай»

Администрация президента США Дональда Трампа четко осознает исходящую от Китая угрозу, но в противостоянии с ней Америке может понадобиться помощь России, пишет National Review.

Еще полвека назад бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который работал при американском президенте Ричарде Никсоне, создал стратегию по борьбе с двумя опаснейшими противниками Америки. Киссинджер стремился и к тесным связям с Советским Союзом, и с коммунистическим Китаем. Такой подход Киссинджера к международным отношениям получил название «треугольник».

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Учитывая, что Советский Союз был гораздо сильнее Китая в то время, США в большей степени уделяли особое внимание Пекину, говорится в материале. Однако во время президентства Барака Обамы Америка забыла мудрость Киссинджера, пишет National Review. Администрация президента США Дональда Трампа пытается работать в обратном направлении, добавляет NR.

В течение многих лет Россия и Китай разделяли пренебрежительное отношение к Соединенным Штатам, стремясь использовать Сирию, Иран и Cеверную Корею для проверки влияния Вашингтона, отмечает издание.

Так, из-за того, что Россия намного слабее Китая, США необходимо обратиться к Москве для того, чтобы найти общие интересы в проверке китайской силы, констатирует National Review. По словам автора, Россия могла бы быть полезной в том, чтобы время от времени поддерживать формирующееся сопротивление Китаю, в котором уже находятся Австралия, Индия, Япония, Филиппины, Южная Корея и Тайвань.