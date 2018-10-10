Путин назвал Россию дружной семьей

Президент России Владимир Путин сравнил Россию с большой дружной семьей, которая готова ответит на любые атаки извне, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал после встречи с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым.

В то же время Путин добавил, что до противостояния лучше не доводить.

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«Мы внутри страны, как я считаю, мы одна большая семья. Здесь чего бы ни происходило — нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких как бы прыжков. У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин во время встречи с Хабибом Нурмагомедовым попросил отца и тренера спортсмена Абдулманапа не наказывать сына за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.