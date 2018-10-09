В Британии призвали перестать недооценивать «российскую угрозу»
Британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес предостерег от недооценки «российской угрозы», сообщает телеканал Sky News.
Предупреждение прозвучало немногим после того, как британский проект Bellingcat совместно с изданием The Insider раскрыли личность второго подозреваемого в отравлении Скрипалей в Солсбери, отмечает Sky. По их данным, ранее известного под именем Александр Петров в действительности зовут Александр Мишкин. Как утверждают издания, он работает военным врачом на ГРУ.
Москва была привержена разносторонней агрессии, включая такие методы, как киберпреступления, дезинформацию и уничтожение, утверждает Уоллес.
Британский министр добавил, что недавние неудачи российской военной разведки позволили смеяться над Москвой, однако было бы глупо не воспринимать угрозу всерьез.
«Легко смеяться над плохой подготовкой ГРУ и их способностями, но мы не должны недооценивать их, и уж тем более опасное и безответственное использование нервно-паралитического вещества на наших улицах», — сказал он.
В сентябре по итогам совместного расследования Bellingcat и The Insider было раскрыто настоящее имя и фамилия первого подозреваемого в отравлении в Солсбери. По информации изданий, настоящее имя и фамилия Руслана Боширова — Анатолий Чепига, который также работает на российское ГРУ.