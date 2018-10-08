В МИДе рассказали о возможности отмены виз с Грузией

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что Москва не исключает возможности возобновления безвизового режима с Грузией. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Он уточнил, что данному шагу мешает отсутствие дипломатических отношений между странами.

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«В принципе не исключаем и введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что практически реализовать это пока трудно», — сказал Карасин.

Он добавил, что необходимо также учитывать проблемы терроризма и нелегальной миграции.

Ранее Григорий Карасин рассказал, что власти Грузии не идут на восстановление дипломатических отношений с Москвой.