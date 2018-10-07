Мадлен Олбрайт назвала Трампа «подарком» Путину

Экс-государственный секретарь США Мадлен Олбрайт назвала президента России Владимира Путина «почти подарком» лидеру США Дональду Трампу. Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу CNN.

Она заявила, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Соединенные Штаты с их союзниками, а также предположила, что Трамп видит «какое-то родство с Путиным».

Реклама

«И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину, в том смысле, что он пытается объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО», — сказала Олбрайт.

Она также нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.

В прошлом году сообщалось, что Олбрайт призвала Трампа не встречаться с Ким Чен Ыном.