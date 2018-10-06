Опубликованы данные экзит-поллов на выборах в Сейм Латвии

Латвийская политическая партия «Согласие», которую поддерживает русскоязычное население прибалтийской республики, лидирует на выборах в Сейм, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные экзит-поллов.

По имеющейся информации, за «Согласие» проголосовали 19,4% избирателей, на данный момент она опережает ближайшего соперника — партию «Для развития — За!» — на 6% (13,4% голосов). За национальный блок «Все Латвии» голоса отдали 12,6% избирателей, за Новую консервативную партию — 12,4%, за KPV.LV — 11,5% проголосовавших.

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Как отмечается, всего в выборах участвуют 16 политических партий, они претендуют на 100 мест в латвийском парламенте — Сейме.

Также сообщается, что 5%-ый барьер в настоящее время преодолевают Союз зеленых и крестьян (9,7%) и Новое единство (6,9%). Остальные, по данным опросов с участков, набирают меньше необходимых 5%.

Ранее стало известно, что хакеры в день выборов взломали латвийскую соцсеть и разместили там фотографию Путина.