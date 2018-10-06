Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин намерен провести предстоящий день рождения, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин отпразднует свой день своего рождения в кругу родных, близких и друзей.

Реклама

«Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — сказал Песков.

7 октября президенту России исполнится 66 лет.

В прошлом году сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил Путину на юбилей пододеяльник.