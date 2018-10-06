Наследный принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман опроверг слова президента США Дональда Трампа, который посчитал, что саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не сможет долго продержаться без поддержки Соединенных Штатов. Свое мнение он выразил в интервью агентству Bloomberg.
Ранее Трамп заявлял, что король Саудовской Аравии не продержался бы «и двух недель» без военной поддержки США.
В ответ на эти слова Мухаммед бин Салман напомнил, что Саудовская Аравия была основана в 1744 году — на десятки лет раньше, чем была провозглашена независимость Соединенных Штатов (это произошло в 1776 году). Он также отметил, что экс-президент США Барак Обама девять лет выступал против политики Саудовской Аравии на Ближнем востоке, что не помешало Эр-Рияду отстоять свои интересы.
«Должно пройти 2 тыс. лет, чтобы Саудовской Аравии что-то угрожало. Так что это [мнение Трампа] неверно», — заключил Мухаммед бин Салман.
При этом он добавил, что ему понравилось работать с Трампом и заявил, что ни у кого не может быть друзей, которые «на 100%» говорят о тебе только хорошее. Он резюмировал, что другую точку зрения необходимо принимать.