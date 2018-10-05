Эксперт объяснил изменение рейтинга Путина в опросе ВЦИОМ

То, что рейтинг Путина перестал снижаться и находится на достаточно высоком уровне прежде всего означает, что президенту удалось достаточно ясно, открыто и честно объяснить гражданам, для чего нужно изменение пенсионной системы, заявил член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев, комментируя изменения рейтинга главы российского государства в опубликованном в пятницу опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Он сразу обозначил, что это очень тяжелое, но абсолютно необходимое решение, исходя из ответственности перед будущими поколениями. Думаю, мало кому из граждан понравилось, что они будут получать пенсию позже. Но несмотря на это, большинство населения видимо поняли, что, к сожалению, этого не избежать», — отметил Григорьев в интервью «Газете.Ru»

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«Рейтинг также свидетельствует о том, что политика президента, в частности, на международной арене, адекватна сложившийся обстановке, и население поддерживает действия [главы государства]. Особенно в этом смысле важен показатель уровня доверия, который у Путина большой. Таким уровнем доверия может похвастаться не так много политиков первого уровня», — отметил Григорьев.

Эксперт напомнил, что международная общественность в большей степени доверяет президенту Путину, чем лидеру США. Согласно опросу американского центра Pew Research Center, рейтинг мирового доверия Владимира Путина составляет 30%, а Дональда Трампа — 27%.

«Эти рейтинги очень важны и для самих политиков, — пояснил Григорьев. — Особенно показательна динамика изменений. Возможно, кому-то хочется думать, что рейтинги политиков находятся в безвоздушном пространстве, но это не так. На мой взгляд, некоторые бюрократы посчитали, что высокий рейтинг президента России стерпит любые, даже самые неэффективные политические решения, однако мы видели, что в начале пенсионной реформы его рейтинг упал».

Как считает Григорьев, падение показателей было связано с тем, что с самого начала изменений в пенсионном законодательстве население страны не понимало, для чего они нужны. «Этот неправильный формат и вызвал падение рейтинга как президента, так и правительства», — уверен он.