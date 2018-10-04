Пенс обвинил КНР в манипулировании демократией США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай манипулирует американской демократией. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, власти КНР пытаются вмешаться в предстоящие выборы в конгресс США.

Он также добавил, что Китай хочет победы демократической партии.

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Пенс подчеркнул, что КНР использует вопросы, вызывающие разногласия, для влияние на выборы в США.

Ранее Пенс заявил, что китайские власти пытаются вмешаться в американскую политику гораздо активнее, чем российские.