Пенс обвинил КНР в манипулировании демократией США
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай манипулирует американской демократией. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, власти КНР пытаются вмешаться в предстоящие выборы в конгресс США.
Он также добавил, что Китай хочет победы демократической партии.
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Пенс подчеркнул, что КНР использует вопросы, вызывающие разногласия, для влияние на выборы в США.
Ранее Пенс заявил, что китайские власти пытаются вмешаться в американскую политику гораздо активнее, чем российские.