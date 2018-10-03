Путин обеспокоен непредсказуемостью Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывает обеспокоенность непредсказуемость президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, обеспокоенность вызывает не только Трамп, но и волатильность ситуации в мире.

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«Непредсказуемость развития событий вызывает обеспокоенность», — добавил Путин.

Он также подчеркнул, что Трамп вносит «существенный вклад в это состояние».

Ранее Путин заявил, что США допускают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.