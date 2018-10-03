В Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок Путина к статье об экстремизме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в статью 282 УК, внесенные президентом России Владимиром Путиным, будут рассмотрены на ближайшем Совете 8 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Внесенные президентом поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, будут рассмотрены на ближайшем Совете Государственной Думы 8 октября», — сказал Володин.

Глава государства ранее внес законопроект, который предполагает смягчение статьи Уголовного Кодекса об экстремизме. В частности, человек, совершивший деяние, попадающее под определение статьи, получит уголовное наказание только в том случае, если в течение года он уже получил за аналогичное деяние административное наказание.