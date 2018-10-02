Кучма завершил работу как представитель Киева на переговорах по Донбассу
Пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в своем фейсбуке сообщила о том, что он завершил свою работу на посту представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы как представителя Украины в трехсторонний контактной группе», — написала Олифер.
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Она отметила, что Кучма выразил особую благодарность белорусской стороне за содействие в переговорном процессе.
Ранее сообщалось, что Кучма решил покинуть пост представителя Украины в контактной группе.