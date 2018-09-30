Порошенко рассказал о резолюции по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Берлин, Вашингтон, Киев и Париж «практически готовы» к внесению совместной резолюции по Донбассу на рассмотрение СБ ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина, США, ФРГ и Франция обладают общим видением миротворческой миссии на Донбассе.

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Он также добавил, что данные страны «практически готовы» внести совместную резолюцию в СБ ООН.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что потенциальная миссия ООН в Донбассе может помочь в стабилизации режима прекращения огня.

По его словам, ФРГ вместе с Францией, Россией и Украиной работает над реализацией минских соглашений.