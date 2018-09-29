Захватившие в 2016 году здание ППС в Ереване создали партию

Участники вооруженной группы «Сасна црер», захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване, сообщили об учреждении одноименной партии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за создание новой партии на базе организации «Учредительный парламент» и военно-политической группировки «Сасна црер» проголосовали все делегаты учредительного съезда, который прошел в Ереване. В ходе съезда был также избран секретариат новой партии, в которую вошли семь человек, его координатором стал лидер вооруженной группы Варужан Аветисян, который был освобожден из заключения под личное поручительство адвоката Тиграна Егоряна 17 августа.

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«Мы будем поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна как минимум до новых парламентских выборов, а после формирования классической политической системы партия определится со своими дальнейшими планами», — сказал Аветисян.

По его словам, партия готова принять участие во внеочередных парламентских выборах, однако воздержался от комментариев относительно того, с какими политическими силами она будет сотрудничать.

Суд в Ереване арестовал шестерых членов вооруженной группы, захватившей пост ППС в августе 2016 года. В ходе захвата пострадали 46 человек, 26 из которых были сотрудниками полиции. Трое полицейских были убиты.