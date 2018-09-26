Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе
Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об определении границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Евкуров заявил, что это соглашение будет способствовать экономической интеграции Чечни и Ингушетии.
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Как отмечается, Чечне была передана горно-лесистая местность в Сунженском районе Ингушетии.
При этом Ингушетия получила такую же территорию в Надтеречном районе Чечни.
Ранее сообщалось, что Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ Чечни.
Как отмечалось, процесс уточнения границ будет проходить в соответствии с законодательством России.