Помпео обсудил с главой МИД Северной Кореи саммит США-КНДР

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заяивл, что провел «очень позитивную встречу» с главой МИД Северной Кореи Ли Ен Хо. Об этом дипломат написал в своем твиттере.

Также Помпео отметил, что главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящий саммит США-КНДР и следующие шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Очень позитивная встреча с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, где обсудили предстоящий саммит и следующие шаги по денуклеаризации Северной Кореи», — написал Помпео.

Он также добавил, что странам еще предстоит много работы, но при этом пообещал, что Соединенные Штаты и Северная Корея «продолжат движение вперед».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп анонсировал новую встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Very positive meeting with #DPRK Foreign Minister Ri Yong Ho @UNGA to discuss upcoming summit & next steps toward denuclearization of #NorthKorea. Much work remains, but we will continue to move forward. @StateDept pic.twitter.com/O376apkrBd