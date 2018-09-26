В ООН встретили смехом выступление Трампа

Участники заседания 73-й Генеральной ассамблеи ООН начали смеяться, когда американский лидер Дональд Трамп начал рассказывать о своих достижениях на посту президента. Видео выступления Трампа опубликовало TIME.

Присутствующие в зале начали смеяться после того, как американский президент начал говорить об изменениях в Соединенных Штатах, которые произошли за время его лидерства. Помимо прочего Трамп сказал, что он за два года на посту президента он смог достичь большего, чем все его предшественники за этот же срок.

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Услышав смех, Трамп сказал, что не ожидал такой реакции, однако охарактеризовал ее как «нормальную». После этой ремарки он продолжил рассказывать о достижениях своей администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп пришел с опозданием на свое выступление на Генассамблее ООН.