В Московском планетарии рассказали, когда начнется астрономическая весна

Весеннее равноденствие наступит в северном полушарии Земли 20 марта
Астрономическая весна в северном полушарии Земли наступит вечером 20 марта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

«Астрономическая весна — весеннее равноденствие — 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени», — говорится в сообщении.

В этот день Солнце взойдет точно на востоке, а зайдет точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли начнется астрономическая осень.

Астрономическая весна в Северном полушарии наступает в момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное. После этой даты в Северном полушарии день начинает стремительно увеличиваться, а ночь — сокращаться. Во многих культурах этот день считается началом «настоящей» весны и нового природного цикла.

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли.

По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, за эту неделю в столичном регионе высота снежного покрова снизится на 50%.

Ранее сообщалось, что весной в России ожидают рекордный урожай грибов.

 
