Взрывы звучат в районе Анапы и Витязево

SHOT: более 15 сильных взрывов прозвучало в районе Анапы и Витязево

Более 15 сильных взрывов прозвучало в районе Анапы и курортного поселка Витязево. Предварительно, силы ПВО сбивают украинские беспилотники, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что Анапа и Витязево уже около 40 минут находятся под массированной атакой дронов.

«По словам местных, всего к этой минуте было слышно более 15 взрывов со стороны Черного моря. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности», — пишет SHOT.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее глава муниципального образования Северский район Краснодарского края Алексей Чеверев в Telegram-канале сообщил, что дежурные средства ПВО отражают в районе атаку беспилотников.

О налете дронов-камикадзе также сообщали жители Краснодара.

Ранее «Газпром» сообщил об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Русская».