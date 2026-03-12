Размер шрифта
При ударе БПЛА Израиля по пляжу в столице Ливана погибли семь человек

В Бейруте при ударе по пляжу погибли семь человек, ранен 21
Mohamed Azakir/Reuters

Один из дронов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковал автомобиль на набережной в Бейруте, из-за чего погибли минимум семь человек. Об этом сообщает в соцсети минздрав Ливана.

В ведомстве отметили, что при ударе по пляжу Рамлет аль-Байда пострадал еще 21 человек.

Накануне проиранская шиитская группировка «Хезболла» на юге Ливана объявила о начале операции «Съеденный орел», направленной против Израиля. Она выпустила около 100 ракет по территории противника. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения.

После этого израильские военные нанесли удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. В районе Дахия целью ударов были штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты. Широкомасштабная серия атак по объектам инфраструктуры «Хезболлы» по всему Ливану привела к уничтожению десятков пусковых установок ракет.

Ранее Израиль уничтожил Русский дом в Ливане.

 
