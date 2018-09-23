Генпрокурор Украины пообещал заняться политикой
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен покинуть пост в следующем мае, чтобы заняться политикой, передает РИА «Новости».
По слова Луценко, он не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента страны Петра Порошенко, а также отказался принимать участие в заседаниях любых избирательных штабов.
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При этом он отметил, что после президентских выборов намерен оставить пост, и в мае вернется к политической деятельности.
Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что переизбрать президентом Украины Петра Порошенко готовы лишь 5% граждан страны. Всего в опросе поучаствовали более 35 тыс. человек.