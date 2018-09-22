Лукашенко назвал переговоры с Путиным тяжелыми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были тяжелыми, но результативными. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА.

Глава Белоруссии подчеркнул, что беседа с Путиным длились более шести часов.

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«Основная часть переговоров была один на один с президентом (России). Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — отметил Лукашенко.

Переговоры глав государств состоялись в пятницу, 21 сентября, в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Ранее сообщалось, что Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным.