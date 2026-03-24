Россиянка заколола пожилую мать ножом за то, что та ее оскорбила

В Анапе женщина заколола пожилую мать ножом из-за оскорблений
СУ СКР по Краснодарскому краю

В Анапе 55-летняя женщина заколола свою пожилую мать за то, что та ее оскорбляла. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта в квартире, где проживали обе женщины. Между ними вспыхнула ссора после того, как пенсионерка оскорбила дочь.

В ходе конфликта дочь несколько раз ударила мать ножом в грудь, пожилая женщина не выжила. На следующий день нападавшая попыталась скрыть следы преступления и вызвала экстренные службы, умолчав о том, что имеет к этому отношение.

При осмотре места происшествия следователи изъяли нож. Нападавшая во всем призналась — суд отправил ее под стражу. Назначены необходимые экспертизы, прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянин проткнул жену шампуром из ревности.

 
