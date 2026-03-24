«Нужно настроить мозги»: как мир фигурного катания отреагировал на возвращение Камилы Валиевой

Выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала вызвало большой интерес, но ее прокат получился неоднозначным: при в целом уверенном выступлении она допустила падение. Эксперты отметили потенциал и выразительность программы, но указали на нехватку стабильности и прежней формы фигуристки. Прокат Валиевой стал скорее заявкой на возвращение, чем на полноценное восстановление позиций.

Возвращение фигуристки Камилы Валиевой на соревновательный лед стало одним из главных событий года в российском фигурном катании. Формально оно случилось еще в феврале на чемпионате России по прыжкам, но Кубок Первого канала стал для спортсменки первым полноценным турниром, несмотря на выставочный характер.

В Санкт-Петербурге фигуристка впервые после дисквалификации выступила под песню «Утомленное солнце» группы «Гетера» с новой короткой программой , подготовленной уже под руководством тренера Светланы Соколовской. Программа выглядит как попытка начать новый этап карьеры, но пока трудно сказать, насколько это получилось.

Валиева появилась на льду с улыбкой и выглядела уверенно. Акцент в новой программе был сделан на пластическую работу рук, в этом компоненте фигуристка по-прежнему на высоте.

Однако прокат оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Валиева достойно представила новую короткую программу, с другой — допустила падение при приземлении с четверного тулупа. После ошибки Валиева исполнила свой контент уверенно: прыгнула сольный двойной аксель, а потом и каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине, выполнила два вращения на четвертый уровень, одно — на второй, дорожку шагов третьего уровня.

Судьи благосклонно оценили возвращение Валиевой — несмотря на падение, она стала четвертой с 70,09 (в 0,8 балла от второго места). В компонентах выше нее только Аделия Петросян (36,64 против 35,18).

Эксперты разделились во мнениях, комментируя новый прокат фигуристки.

Советский и российский тренер Елена Чайковская в интервью «КП Спорт» оценила старания Валиевой в элементах, но отметила, что ей нужно изменить свой настрой: « Ей пора сейчас после четырехлетнего перерыва настроить голову (как я говорю спортсменам, мозги) на работу на соревнованиях ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила Sport24, что после первого проката новой короткой программы Валиевой еще есть над чем работать: « Например, не было той скорости, которую мы видели раньше . В любом случае, это были только первые соревнования, так что впереди еще много упорной работы. Если она хочет вернуться на прежний уровень, нужно выходить и кататься».

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «Чемпионатом» оценила возвращение фигуристки более оптимистично:

« Мне очень понравилось, как выступала Камила Валиева. Конечно были технические ошибки, заминки — программа еще не вкатана так, как хотелось бы. Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать. Надеюсь, в следующем сезоне все будет еще лучше».

Сама Валиева в эфире Первого канала немногословно прокомментировала прокат, поздравив себя и свою команду: « Слова излишни, работы много, спасибо большое Светлане Владимировне (Соколовской) и всему тренерскому штабу ».

Первый прокат Валиевой с программой «Утомленное солнце» — это скорее заявка на возвращение, чем триумфальное восстановление позиций в российском фигурном катании. Камила продемонстрировала готовность бороться, но успех нового этапа ее карьеры будет зависеть от стабильности на стартах в следующем сезоне.