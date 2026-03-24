Казахстанский клуб хочет забрать тренера у команды РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев уехал в Астану для заключения контракта с «Актобе». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Соглашение тренера с казахстанским клубом будет рассчитано до лета. Если «Актобе» под руководством Адиева войдет в топ-2 Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), то контракт со специалистом будет продлен на год.

Казахстанский клуб планирует выплатить «Крыльям Советов» неустойку за разрыв соглашения с Адиевым в размере двух его зарплат — 4,4 миллиона рублей.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» под руководством Адиева занимают 13-е место в турнирной таблице с 21 набранным очком. Три балла отделяют самарцев от 15-го «Оренбурга», который находится в зоне прямого вылета.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Крылья Советов» 4 апреля в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».



Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ.