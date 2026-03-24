Связанные с ГК «Самолет» фирмы попали в дело об обналичивании 2 млрд рублей

Бывший член генсовета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан по подозрению в организации преступного сообщества и обналичивании более 2 млрд рублей. Как пишет «Коммерсантъ», среди предполагаемых клиентов ОПС есть фирмы, связанные с ГК «Самолет».

Задержание проводилось 24 марта в доме бизнесмена на Рублевке. В ходе обыска у хозяина особняка изъяли крупные суммы наличными в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Сам дом и три автомобиля Малофейкина описаны для последующего погашения ущерба, если такое решение примет суд.

Следствие считает, что 15 человек в составе ОПС незаконно обналичивали денежные средства в нескольких регионах, причем последние три года их основной клиентурой были компании, связанные с ГК «Самолет».

По данным Следкома, эти юрлица платили за обналичивание комиссию в 20% от суммы, тогда как остальные клиенты ОПС — от 10% до 15%. Общий оборот преступного сообщества оценивается более чем в 2 млрд рублей, а прибыль организаторов схемы превысила 300 млн рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, возглавляли ОПС жители Подмосковья и Ивановской области, прокуратура которой участвует в расследовании.

На Малофейкина следствие вышло благодаря показаниям ранее задержанных фигурантов уголовного дела, которым грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В надежде на смягчение наказания они согласились сотрудничать и указали на предполагаемых руководителей ОПС.

Малофейкин окончил Мордовский госуниверситет и получил две степени МВА, в 2015–2017 годах был бизнес-послом «Деловой России» в Таиланде и до 2020 года входил в генсовет этой организации. В 2022 году бизнесмен заключил с ГК «Самолет» соглашение о внедрении его нейросети VIJU в процесс мониторинга стройплощадок.

