Арагчи рассказал, кому доступен Ормузский пролив

Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства, но только для тех стран, которые не участвуют в конфликте против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И, передает Центральное телевидение Китая.

«Ормузский пролив открыт для всех, суда могут безопасно проходить, однако находящиеся в состоянии войны государства не входят в этот список», — сказал он.

В ходе телефонного разговора министр поблагодарил Пекин за экстренную гуманитарную помощь и заявил, что Тегеран настроен на постоянное прекращение огня, а не временное.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

